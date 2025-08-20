Sinop'ta 75 Yaşındaki Adam Kalp Krizinden Öldü - Son Dakika
Sinop'ta 75 Yaşındaki Adam Kalp Krizinden Öldü

20.08.2025 19:50
İstanbul'dan gelen 75 yaşındaki Mustafa Koyuncu, kaldığı evde ölü bulundu. Kalp krizi tespit edildi.

İstanbul'dan Sinop'a misafirliğe gelen 75 yaşındaki vatandaş, kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Yüksek Kaldırım Sokak'taki bir binanın altıncı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Sinop'a misafir olarak gelen Mustafa Koyuncu'yu (75), dışarıdan eve gelen eşi hareketsiz şekilde buldu. Durumu fark eden eşi, hemen 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Koyuncu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

