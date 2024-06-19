Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü - Son Dakika
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Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi ve yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

19.06.2024 11:51
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Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

SİNOP - Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev küle döndü.

Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde bir evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, diğer evlere sıçradı. Ekiplerce tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonucunda 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri ile birlikte yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu. Özarslan yaptığı açıklamada, "Durağan ilçemizin Cevizlibağ köyünde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili kurumlarımız, hasar, zarar ve hak sahipliğine ilişkin tespit çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacak. Hemşehrilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ediyoruz " dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü - Son Dakika

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