Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimlerde 3 Servis Aracına Trafik Cezası - Son Dakika
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Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimlerde 3 Servis Aracına Trafik Cezası

Sinop\'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimlerde 3 Servis Aracına Trafik Cezası

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi' uygulaması kapsamında 93 okul çevresinde, 464 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 129 servis aracı denetlendi, 26 metruk bina kontrol edildi, 117 iş yeri ve 39 park-bahçe ve çay bahçesi denetlendi. Denetimler sonucunda 3 servis aracına toplamda 7 bin 250 TL trafik cezası uygulandı.

18.05.2024 12:00
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Sinop'ta "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında 3 servis aracına 7 bin 250 TL trafik cezası uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında 93 okul çevresinde, 464 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 129 servis aracı denetlendi, 26 metruk bina kontrol edildi, 117 iş yeri ve 39 park-bahçe ve çay bahçesi denetlendi. 3 servis aracına 7 bin 250 TL trafik cezası uygulandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimlerde 3 Servis Aracına Trafik Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimlerde 3 Servis Aracına Trafik Cezası - Son Dakika
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