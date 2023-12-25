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Sinop'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı

Sinop kent merkezinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop\'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı
25.12.2023 - 12:19,
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Sinop'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Sinop kent merkezinde 22 Aralık'ta meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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