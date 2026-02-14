Sinop'ta Gizemli Metal Cisim Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sinop'ta Gizemli Metal Cisim Panik Yarattı

Sinop\'ta Gizemli Metal Cisim Panik Yarattı
14.02.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkeli'de sahilde bulunan metal silindirik cisim jandarmayı alarma geçirdi, inceleme başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında metal görünümlü silindirik bir cisim fark etti.

İlçenin Güllüsu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında metal görünümlü silindirik bir cisim fark etti. Görünüşü nedeniyle endişe oluşturan cismi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve sahile girişleri geçici olarak kontrol altına aldı. İlk incelemelerde cismin ne olduğuna dair net bir tespit yapılamadı; detaylı araştırma başlatıldı. Vatandaşlardan da cismin bulunduğu bölgeden uzak durmaları istendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkeli, Olaylar, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Gizemli Metal Cisim Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Gizemli Metal Cisim Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.