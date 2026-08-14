Sinop'ta İHA Parçaları Bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta İHA Parçaları Bulundu

Sinop\'ta İHA Parçaları Bulundu
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Sinop Akliman sahilinde İHA'ya ait olduğu iddia edilen parçalar bulundu, inceleme başlatıldı.

Sinop'ta sahilde insansız hava aracına (İHA) ait olduğu iddia edilen parçaların bulunması üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Akliman sahilinde İHA parçalarına benzer cisimlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahilde bulunan parçaların üzerinde elektronik aksam ve kabloların bulunduğu görüldü. Ekipler, parçaların çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Bulunan cisimlerin insansız hava aracına ait olup olmadığı henüz kesinlik kazanmazken, parçaların niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Sahil Güvenlik, Havacılık, Teknoloji, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Akliman, Polis, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta İHA Parçaları Bulundu - Son Dakika

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