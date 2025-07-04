Sinop\'ta Kenevir Operasyonu: 4 Gözaltı

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kök kenevir bitkisi ile birlikte kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ilçesinde yürütülen adli arama faaliyeti kapsamında, 17 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP