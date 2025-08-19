Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Sinop\'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
19.08.2025 17:41  Güncelleme: 17:43
Sinop'un Türkeli ilçesinde Kuşçular köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, bölgedeki itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Yetkililer yangının örtü yangını olduğunu ve yerleşim alanlarını tehdit etmediğini bildirdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını şeklinde yangın çıktı.

Kuşçular köyünde meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etmek üzere Sinop, Ayancık, Türkeli ve Çatalzeytin ilçelerinden orman işletme ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Beş arazöz ve su ikmal araçlarıyla yangına karadan müdahale sürerken, yetkililer yangının örtü yangını şeklinde ilerlediğini ve yerleşim alanlarını tehdit etmediğini bildirdi.

"Yangın örtü yangını şeklinde olup, yerleşim alanlarını tehdit etmemektedir"

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Ağustos Salı günü saat 15.45'te ilimiz Türkeli ilçesi Kuşçular köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. An itibarıyla; 5 arazöz ve su ikmal ekipleri yangına aktif şekilde müdahale etmektedir. Yangın söndürme çalışmaları karadan aralıksız devam etmektedir. Yangın örtü yangını şeklinde olup, yerleşim alanlarını tehdit etmemektedir. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
SON DAKİKA: Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
