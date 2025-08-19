Sinop\'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını şeklinde yangın çıktı.

Kuşçular köyünde meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etmek üzere Sinop, Ayancık, Türkeli ve Çatalzeytin ilçelerinden orman işletme ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Beş arazöz ve su ikmal araçlarıyla yangına karadan müdahale sürerken, yetkililer yangının örtü yangını şeklinde ilerlediğini ve yerleşim alanlarını tehdit etmediğini bildirdi.

"Yangın örtü yangını şeklinde olup, yerleşim alanlarını tehdit etmemektedir"

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Ağustos Salı günü saat 15.45'te ilimiz Türkeli ilçesi Kuşçular köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. An itibarıyla; 5 arazöz ve su ikmal ekipleri yangına aktif şekilde müdahale etmektedir. Yangın söndürme çalışmaları karadan aralıksız devam etmektedir. Yangın örtü yangını şeklinde olup, yerleşim alanlarını tehdit etmemektedir. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" denildi. - SİNOP