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Sinop'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma yürüyüşü düzenlendi

Sinop'ta, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Yürüyüş, Sinop Çukurbağ Mezarlığı'ndaki şehitlikte sona erdi.

Sinop\'ta Pençe Kilit Operasyonu\'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma yürüyüşü düzenlendi
30.12.2023 - 18:10,
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Sinop'ta, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ellerinde Türk bayraklarıyla harekete geçti. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla yürüyüşe devam etti. Yürüyüş, Sinop Çukurbağ Mezarlığı'ndaki şehitlikte sona erdi. Burada Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından yürüyüş sona erdi.

Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hikmet Çınar, İYİ Parti İl Başkanı Oğuzhan Sertan Ünal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ersin Yaman, Ülkü Ocakları İl Başkanı Muharrem Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Sinop, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 Mehmetçik için anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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