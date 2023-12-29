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Sinop'ta Silahlı Kavga: Yeğen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta Silahlı Kavga: Yeğen Hayatını Kaybetti

Sinop'un Mertoğlu köyünde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, Suat Kümeç'in aldığı uyuşturucunun etkisiyle çılgına dönerek amcasının oğlu ve torununa ateş açması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop\'ta Silahlı Kavga: Yeğen Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 09:01,
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Sinop'ta 27 Aralık'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yeğen hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Sinop'un Mertoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Kümeç'in (30) aldığı uyuşturucunun etkisi ile çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada ava giden amca Cemal K. yeğenini durdurmak için çok uğraşmasına rağmen ikna edemeyince tüfeği ile önce havaya ardından Suat Kümeç'in bacaklarına ateş etti. Saçmalar karnına isabet alan Suat Kümeç ağır yaralandı. Yaralanan Suat Kümeç olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 1 gün süren mücadeleye rağmen Suat Kümeç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suat Kümeç'in ağabeyi Davut Kümeç, 3 yıl önce aynı ayda trafik kazasında ölmüştü. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Aralık, Sinop, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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