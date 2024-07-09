Sinop\'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinden Ayancık ilçesine seyir halinde olan Z.A. (67) idaresindeki otomobil, Büyükdüz köyü Eski Sağlık Ocağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücü Z.A. (67) ve araçta bulunan M.A.(68) yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - SİNOP