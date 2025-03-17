Şırnak'ta 86 kg Skunk Ele Geçirildi

Şırnak'ta bir araçta 86,6 kilogram skunk ele geçirildi: 3 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta polis kontrol noktasında durdurulan araç 86 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Analiz Sistemleri Narkotik Ağı Projesiyle durumundan şüphelenen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında muhafaza edilmiş 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulun M.E., H.K. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.