Şırnak'ta 9 Günlük Kayıp Hüsamettin Yalgettekin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta 9 Günlük Kayıp Hüsamettin Yalgettekin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri kayıp olan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için arama çalışmaları 9. gününde de sürüyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen AFAD ve çeşitli emniyet birimlerinin katılımıyla yürütülen arama faaliyetleri, Yalgettekin'in en son Cizre'de Dicle Nehri'ne atladığı yönündeki şüphe üzerine yoğunlaştırıldı.

26.11.2024 00:01
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Şırnak'ta 9 gündür kayıp şahıstan haber alınamıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'da kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları olumsuz hava şartlarına rağmen 9'uncu gününde de devam ediyor.

Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve en son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle başlatılan arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor. AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalarda, Şırnak AFAD, Cizre itfaiyesi, Van Emniyet Müdürlüğü, Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD ve Jandarma SAS komando ekibinin katılımıyla Yalgettekin'i arama çalışmaları olumsuz havaya rağmen sürüyor.

Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı, kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda çalışmalar yürütüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 9 Günlük Kayıp Hüsamettin Yalgettekin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 9 Günlük Kayıp Hüsamettin Yalgettekin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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