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Şırnak'ta eğitimciler 2 gün iş bırakma eylemi yapacak

ŞIRNAK - İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, Şırnak'ta görev yapan öğretmenler son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ile 2 gün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden toplanan eğitimciler, son zamanlarda eğitim de artan şiddet olaylarını protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında İstanbul'da görev yapan ve öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a başsağlığı dileyen öğretmenler, son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türkçe öğretmeni Ahmet Irız, bir araya gelmelerinin sebebi, eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için seslerini duyurmak olduğunu söyledi. İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve eğitim camiasına baş sağlığı dilediklerini belirten Irız, "Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Şırnak'ta 2 gün iş bırakma eylemi

Eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve seslerini duyurabilmek için 2 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını ifade eden Irız, "Eğitim çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlanmalı ve hak ettikleri değeri görmelidirler. 9-10 Mayıs tarihinde 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bu eylem, eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve sesimizi duyurma adına bir adımdır. Bu basın açıklamasıyla, eğitim çalışanlarına Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Okullarımıza yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesini istiyoruz. Bu yasal ve somut adımlar atılmadan, eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanamaz. Yarın da sen olabilirsin, öğretmeni" diyerek, hepimizin bu tehlikelere karşı savunmasız olabileceğini hatırlatıyorum. Hiçbirimiz bu tür bir tehlike ile yüz yüze kalmayı hak etmiyoruz. Eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadelede tüm eğitim çalışanlarını yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü unutmayın, eğitim herkesin hakkıdır ve eğitimde şiddetin yeri yoktur" şeklinde konuştu.

Eğitimciler, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.