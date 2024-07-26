Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 5 Gün Yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar haricinde diğer programlar 27-31 Temmuz tarihleri arasında yasaklanmıştır.

26.07.2024 17:23
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Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 27-31 Temmuz'dan itibaren 5 gün yasaklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb, türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinin coğrafi sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27.07.2024 günü saat 00: 01'den 31.07.2024 günü saat 23: 59'a kadar 5 (beş) gün süreyle yasaklanmıştır." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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