Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.

13.08.2024 21:35
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Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerinde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların 14-16 Ağustos'ta yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler, il merkezi ve ilçeler olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 3 gün boyunca yasaklanmıştır." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı - Son Dakika

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