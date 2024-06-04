Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Yasaklandı

Şırnak Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından alındı.

04.06.2024 01:36
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Şırnak Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası kentte 7 gün süreyle eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler hariç, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb, türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.06.2024 günü saat 00.01'den 10.06.2024 günü saat 23: 59'a kadar 7 (yedi) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 7 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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