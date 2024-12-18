Şırnak'ta Hava Destekli PKK Operasyonu Yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Hava Destekli PKK Operasyonu Yapıldı

Şırnak\'ta Hava Destekli PKK Operasyonu Yapıldı

Cudi Dağı'nda düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

18.12.2024 10:44
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Şırnak'ta Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füze ve mühimmatları ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 1 adet AT-13 METİS tanksavar ısı güdümlü füze, 4 adet METİS güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 LAV silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 12.7 milimetre Doçka makineli tüfek, 3 adet PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet EYP, 2 adet el dürbünü, 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Hava Destekli PKK Operasyonu Yapıldı - Son Dakika

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