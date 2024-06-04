Şırnak'ta Nehir Kenarında Kaybolan Genç Kızın Cenazesi Suriye'de Bulundu

3.Sayfa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 29 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde Dicle Nehri kenarına geldikten sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B.'nin cenazesi Suriye'nin Derik kentinde bulundu.

Cizre'de İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkiinde Dicle Nehri'ne düştüğü düşünülen 16 yaşındaki S.S.B.'nin cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde Suriye'nin Derik kentinde ulaşıldı. Köylüler tarafından bulunan S.S.B.'nin cenazesi ailesinin yapacağı teşhisten sonra Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. S.S.B.'nin cenazesinin teşhis için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

29 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki kızı bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis AFAD ekibi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekipleri ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri havadan dron ile karadan kıyı kenarlarını, botlarla su üstünde ve balık adamlar da su altında yaptığı çalışmalarla devletin imkanları kayıp kız için kullanılmıştı.

AFAD'tan açıklama

Kayıp kız ile ilgili AFAD tarafından açıklama yapıldı. Şırnak AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Cizre ilçesi Atatürk Parkı Sahil Surları mevkiinde S.S.B. adlı kız çocuğu 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü 05.10 sıralarında Dicle Nehrine düştüğü ve kendisine ulaşılamadığı bilgisi alınmıştır. AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirilmiş olup, arama çalışmalarına destek vermek üzere Şırnak AFAD koordinasyonunda; Tatvan su altı grup amirliği dalgıçları, Bitlis AFAD dalgıç ekibi, Diyarbakır AFAD su üstü ekipleri ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri ile müşterek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Suriye- Irak sınırlarına kadar kıyı taramaları yapıldı. 03 Mayıs Pazartesi saat 22.30 sıralarında Suriye Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğraf Cizre Emniyetine bildirilmiştir. Emniyet tarafından ailesine teşhis edilen fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğu beyan edilmesi üzerine arama çalışmaları 04 Mayıs 2025 günü sonlandırıldı" denildi. - ŞIRNAK