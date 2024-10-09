Şırnak'ta fünye ile patlatılan şüpheli çantadan erkek kıyafetleri çıktı.
Cizre Caddesi Belediye Bulvarı'nda yol kenarında unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldıktan sonra çanta, fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan erkek kıyafetleri çıktı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Şüpheli Çanta Panik Yarattı - Son Dakika
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