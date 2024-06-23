Şırnak\'ta trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sabah nöbet dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden güvenlik korucusu, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kullandığı 73 ABC 428 plakalı aracın takla atması sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cumali Esendere, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende Esendere'nin cenazesi askerler tarafından ambulans içerisinden alınarak katafalka konuldu. Güvenlik korucusunun cenazesi, öz geçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından helikopterle defnedilmek üzere Güçlükonak'a gönderildi.

Törene Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK