İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan daha önce tutuklanmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?