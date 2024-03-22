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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel'in ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Savcılığa ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti. Ayrıca Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenilmişti.

"Çantayı avukatın makam odasında bana verdiği sırada odada ben, Muammer Keskin ve avukat Ergün Özer vardı"

Konuya ilişkin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Şüpheli Öksel'in Savcılığa verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "2019 yerel seçimlerinden sonra Kasım ayında Şişli Belediye Başkanı Özel Kalemi olarak Bakanlık onayıyla istisnai memuriyet atama yoluyla görev yapmaya başladım. Hala da Şişli Belediyesi'nde memur olarak gözüküyorum. Şu anda hala görevlendirmeyle Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Soruşturmaya konu görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019'da (o tarihlerde Belediye Başkanı'nın özel kalemi olarak görev yapıyordum) Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin beni, kendisinin avukatı Ergün Özer'in Harbiye tarafında bulunan ofisine çağırdı. Avukatın ofisine gittiğimde görüntülerde benim elimde bulunan çantayı bana verdi. Çantayı avukatın makam odasında bana verdiği sırada odada ben, Muammer Keskin ve avukat Ergün Özer vardı. Başka birisi yoktu" dedi.

"Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu olduğu belirtilen şahıs da oradaydı"

Şüpheli Öksel ifadesinin devamında, "Çantayı aldığımda içinde para olduğunu biliyordum ancak parayı nereye götüreceğimi, götürme amacımı bilmiyordum. Olayın Belediye Başkanı'nı kendi şahsi olayı olduğunu ve bu nedenle avukatının yanında bana çantayı teslim ettiğini düşündüm. Muammer Keskin çantayla birlikte bana şu anda hatırlayamadığım bir adres verdi ve çantayı oraya götürmemi istedi. Çantayı alarak tek başıma görüntülerin çekildiği avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine gittim. Başkanın bana vermiş olduğu kağıtta açık adres yazılı olduğu için adresi bulmak için kimseyle iletişime geçmedim. Doğrudan bana söylenen yere gittim. Ofise girdiğimde orada o tarihte CHP İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ve yine il Başkanının basın danışmanı olan Can Poyraz oradaydı. Onları görünce partiyle ilgili bir durum olduğunu anladım. Oraya gittiğimde tanımadığım ancak dün (21 Mart 2024 tarihinde) Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu olduğu belirtilen şahıs da oradaydı. Masanın başında duruyorlardı, masa üzerinde para vardı ve paralar sayılıyordu. Ben de laptop çantası boyutunda bir çantanın içinden paraları çıkararak masanın üzerine bıraktım ve koltuğa oturdum. Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra ofisten tek başıma ayrıldım" diye konuştu.

"Orada da bulunarak paranın ne kadar olduğunu sormadım, hala da ne kadar teslim ettiğimi bilmiyorum"

Görüntülere yansıyan paranın nereden geldiğini ve nasıl temin edildiğini bilmediğini söyleyen şüpheli, "Ben sadece o tarihte Şişli Belediye Başkanı olan Muammer Keskin'in bana verdiği çantayı alarak sorgulamadan bana verdiği adrese götürdüm ve oradaki kişilere teslim ettim. Benim olaya dahilim bu kadardır. Para çantasını teslim aldığımda içinde ne kadar olduğunu bilmiyordum. Muammer Keskin bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcandığını söylemedi. Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece belirtilen ofise götür ve teslim et dedi. Ben de amirimin verdiği talimata uyarak çantayı götürdüm ve ofiste içindeki paraları çıkartıp masanın üzerine koydum. Görüntülerde bulunan kişiler paraları saydılar. Ofise gittiğimde Özgür'den CHP İstanbul İl Parti Binasının satın alınacağını öğrendim. Ofiste bulunanlardan sadece Nas ve Poyraz'ı tanıdığım için odada bulunan diğer kişilerle muhatap olmadım. Bu kişilere 'tamam mı, bir sorun var mı' diye sordum. Onlar da 'tamam, sorun yok, her şey yolunda' diye söylediler. Orada da bulunarak paranın ne kadar olduğunu sormadım, hala da ne kadar teslim ettiğimi bilmiyorum. Muhtemelen Belediye Başkanı benim parayı teslim ettiğim kişilere ne kadar gönderdiğini söylemiştir. Bunun üzerinde ofisten ayrılarak Şişli Belediyesi'ndeki ofisime gittim. Daha sonra Başkan Muammer Keskin ile bu konuyu konuştuğumuzda ne yaptığımı sordu, ben de bana verdiği adrese gittiğimde, Nas ve Poyraz'ın orada olduğunu, CHP İstanbul İl Binası'nın satın alındığını öğrendiğimi söyledim. O da bana 'evet, evet, biliyorum zaten' dedi. Bu konu bu şekilde kapandı. Daha sonra bir daha bunun üzerinde konuşmadık" ifadelerini kullandı.