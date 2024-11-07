Şişli'de Açık Vinç Kazası: Facia Kıl Payı Önlenildi - Son Dakika
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Şişli'de Açık Vinç Kazası: Facia Kıl Payı Önlenildi

Şişli'de açık kalan vinç, elektrik tellerini koparıp levhayı devirdi. Yaralanan olmadı.

07.11.2024 21:02
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Şişli'de faciadan dönülen kaza kamerada: Açık kalan vinç elektrik tellerini kopardı, trafik levhası yola devrildi

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada yola düşen levha ve elektrik tellerinin alev alması riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Şişli'de açık unutulan vinç, kavşaktan dönerken elektrik tellerini kopardı. Kopan teller trafik levhasını devirirken, o sırada yoldan araç ya da vatandaşın geçmemesi faciayı engelledi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Şişli Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 EK 283 plakalı vincin şoförü, dönmek için kavşağa girerek yoluna devam etti. Bu sırada açık unutulan vinç, elektrik tellerine takıldı. Kopan elektrik tellerinden kıvılcım çıktığı öğrenildi. Kopan teller ise trafik levhasını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhası ve kopan elektrik telleri yola düştü. Şans eseri o esnada yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi büyük bir faciaya engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Şoförün ifadesi alınırken, yola düşen levha ve elektrik tellerinin alev alması riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı. Yetkililerin trafik levhasını ve telleri olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

"Canımızı zor kurtardık"

Yaşanan kaza esnasında bir kafede otururken levhanın önüne düştüğünü söyleyen Murtaza Tunç, "Bir gümbürtü koptu, dışarı çıktık. Vinç yarı açıktı, elektrik kablosunu takmış buradan dönmeye çalışırken bütün kablolarla beraber direği de düşürdü. Kablolar koptu ve ateş çıkardı. Allahtan polisimiz buradaydı hemen müdahale ettiler. Şoför olayı fark etmedi, polis durdurmasaydı fark etmeyecekti. Kablolardan ateş çıktı kendimizi zor kurtardık" diye konuştu.

Faciadan dönülen kaza anı kameraya yansıdı

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde açık vinçle kavşaktan dönen aracın telleri kopardığı levhanın da tellerin takılması sonucu devrildiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Açık Vinç Kazası: Facia Kıl Payı Önlenildi - Son Dakika

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