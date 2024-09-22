Şişli\'de Alacak Verecek Kavgası: 3 Yaralı

3.Sayfa

Şişli'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

İSTANBUL - Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga da 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

İstanbul ilçesi Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde 22.09.2024 tarihi saat 15.10 sıralarında T.M., B.K.ve B.K.isimli şahıslar, eli silahlı kişiler tarafından vurularak yalandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerin de yaptığı incelemeler de; 1 adet pompalı ele geçirdi. Araştırmalarda; olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı, şüpheli şahısların olay yerinde önce kavga çıkardıkları ardından silahla ateş ederek kaçtıkları anlaşıldı. Polis ekipleri incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.