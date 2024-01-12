Şişli\'de inşaat bekçisinin ateşi kulübeye ve araca sıçradı

Şişli'de inşaat bekçisinin ısınmak için yaktığı ateş, önce bekçi kulübesine ardından park halindeki araca sıçradı. Alev alev yanan bekçi kulübesi ve hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 02.00'de Şişli İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan inşaatta bekçilik yapan bir kişi, iddiaya göre, ısınmak için kulübenin içinde ateş yaktı. Alevlerin yükselmesi üzerine ahşap kulübeye sıçrayan ateş kontrolden çıkarak büyüdü. İnşaat bekçisi dışarı çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bekçi kulübesi alev alev yanarken alevler park halindeki 34 MD 7677 plakalı hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken bekçi kulübesi küle döndü, hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL