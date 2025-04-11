Biri hamile 2 kişi pisi pisine ölmüş! Şişli\'deki cinayetlerden akılalmaz detaylar

Kuştepe Mahallesi, Yavru Kuş Sokak'ta 7 Nisan gece saatlerinde meydana gelen olayda hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldıkları apart odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda kaçma anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadeleri alınan şüpheliler A.S., B.Z., A.Y. ve S.M'nin verdiği bilgilerin ardından 18 yaşından küçük iki şüphelinin yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KONUŞMAYI DUYUP RAKİP ÇETE ÜYESİ SANMIŞLAR

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin baskın yaptıkları dairedekileri husumetli oldukları suç çetesi üyeleri sandıkları için saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda; Küçükcoşkun ve Gezer'in apart otele yeni geldiği belirlenirken şüphelilerin 20 gündür orada kalan rakip suç çetesi üyelerini otel görevlisiyle yaptıkları konuşmada teşhis ettirdikleri öğrenildi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ

Bunun üzerine yurt dışında bir numarayı arayan şüphelilerin aldıkları talimat gereği saldırıyı yapmaya karar verdikleri belirlendi. Saldırı sırasında kendilerini kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer'e ateş eden şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun'u yanlışlıkla vurdukları öğrenildi. Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan Samet adlı kişinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polisin yaptığı çalışmada hedef alınan dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediğini öğrenildi.