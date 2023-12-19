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Şişli'de doğum yapan anne bebeğini bina boşluğuna attı - Son Dakika
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Şişli'de doğum yapan anne bebeğini bina boşluğuna attı

Şişli'de evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki anne, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulunurken, gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şişli\'de doğum yapan anne bebeğini bina boşluğuna attı
19.12.2023 - 21:41,
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Şişli'de evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki anne, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulunurken, gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın, hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yaptı. Daha sonra Kader K., bebeği ölü olduğu iddiasıyla 3. katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı. 20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Şişli, İstanbul, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de doğum yapan anne bebeğini bina boşluğuna attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de doğum yapan anne bebeğini bina boşluğuna attı - Son Dakika
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