Şişli'de Elektrik Trafosu Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Elektrik Trafosu Patladı: 1 Yaralı

İstanbul Şişli'de elektrik trafosu patladı, bir kişi ağır yaralandı. Güvenlik kameraları kaydetti.

27.11.2024 23:51
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Şişli'de elektrik trafosu bomba gibi patladı: 1 kişi ağır yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de sokak üzerinde bulunan elektrik trafosu bomba gibi patladı. Patlamada bir kişi yaralanırken, yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Kasım 2024 tarihinde Şişli Halil Rıfatpaşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Ancu, sokak üzerinde yürüdüğü esnada elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama sonucu yaralanan Erol Ancu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ancu ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonrası ise sokakta bulunan bir iş yerinin patlama esnasında kopan parçalardan dolayı maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan patlama anı kamerada

Sokak üzerinde meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta insanların bekledikleri esnada elektrik kablolarından yükselen duman sonrası trafoda meydana gelen patlama görülüyor. Patlama anı ve patlama sonrası sokak üzerinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlamanın yaşandığı sokakta oturan Ebru Şahin Güler, "Bu sokakta ve bu apartmanda sürekli elektrik kesintisi meydana geliyor. En son elektrik kesildi. Sürekli voltaj kaybolmaya ve prizlerden elektrik kıvılcımları çıkmaya başladı. Şalterimizi kapattı. Yöneticimiz binanın şalterini kapattı. Sonra biz evde otururken elektriklerimiz gitti. Bomba sesi gibi patlama duyuyoruz. Burada bulunan bir vatandaş da yaralandı. Kendisi ameliyata alınmış. Sağlık durumu biraz ciddiymiş. O esnada sokak çok kalabalıktı, buradan sedye ile götürülürken gördüm. Sağlık durumunun ciddi olduğunu söylüyorlar. Bu sokakta bu sürekli yaşanıyor. 10 günde bir gidiyor. Çocuklarımız üşüyor, bizlerde sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Patlamanın yaşadığı sokakta bulunan bina yöneticisi Ömer Danacı, "İlk önce kaldırımdan dumanlar çıkmaya başladı. Eve gelip camı açtım. Camdan bir koku geliyordu. Hemen dışarıya fırladım o esnada buralar yanıyordu. Büyük bir patlama oldu. Patlama öncesi ekipler buraya gelerek önlem aldı. Elektrik idaresini aradıktan 35 dakika sonra buraya geldiler. Sigortayı ana kumandadan kapattıktan sonra buradaki dumanlar çoğalarak trafonun olduğu yere kadar geldi. Ben hayatımda böyle bir patlama görmedim. Patlama sonrası parçalardan bir tanesi karşı tarafta bulunan dükkana zarar verdi. O esnada kafamızın üzerinden geçti. O esnada buraya sırtı dönük bir arkadaşımıza da kaldırımdaki taşlar isabet etti. Kendisi şuanda hastanede yoğun bakımda" şeklinde konuştu.

Öte yandan meydana gelen patlama sonucu yaralanan Ancu'nun ailesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Elektrik Trafosu Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika

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