Şişli'de Eski Eş Cinayeti: Boşanmayı Kabullenemedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Eski Eş Cinayeti: Boşanmayı Kabullenemedi

Eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol, ifadesinde boşanmayı kabullenemediğini söyledi.

06.05.2025 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: "Boşanmayı kabullenemedim"

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu kaçırmaya çalışırken direnince silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Boşanmayı kabullenemedim. Sosyal medya üzerinden kendisini sürekli takip ediyordum. Olay günü konuşmak istedim" dediği öğrenildi.

Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etmişti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken, geldikleri araçla kaçan eski eş Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu'nun 2020'de eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenilmişti.

"Kendisini sosyal medya üzerinden takip ediyordum"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheli eski koca Rüstem Elibol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Genç kadını takıntı haline getirdiğini söyleyen Elibol, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Şişli, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Eski Eş Cinayeti: Boşanmayı Kabullenemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Eski Eş Cinayeti: Boşanmayı Kabullenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.