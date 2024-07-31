Şişli'de Hırsızlık Olayı: Ev Sahiplerine Ait Cep Telefonu ve Ziynet Eşyaları Çalındı - Son Dakika
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Şişli'de Hırsızlık Olayı: Ev Sahiplerine Ait Cep Telefonu ve Ziynet Eşyaları Çalındı

Şişli'de Feriköy ve Yayla Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında, 2 hırsız sabaha karşı 4 farklı dairede ev sahiplerine ait cep telefonu ve ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızların binalara girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve bir şahıs tutuklandı.

31.07.2024 10:49
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Şişli'de 2 hırsız, sabaha karşı 4 farklı dairede ev sahiplerine ait cep telefonu ve ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızın binalara girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Temmuz ve 28 Temmuz tarihleri arasında Şişli'de bulunan Feriköy ve Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde belirledikleri binalardaki dairelere girerek ev sahiplerine ait cep telefonu ve ziynet eşyalarını çaldı. Sabah kalktıklarında cep telefonları ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görünce hırsızlığı anlayan daire sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şahıslardan H.A., denetim esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar kamerada

Hırsızlıkların binaya girip çıktıkları ve sokakta dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelilerinin binalara girip çıktıkları görülüyor.

Öte yandan diğer şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Hırsızlık Olayı: Ev Sahiplerine Ait Cep Telefonu ve Ziynet Eşyaları Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Hırsızlık Olayı: Ev Sahiplerine Ait Cep Telefonu ve Ziynet Eşyaları Çalındı - Son Dakika
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