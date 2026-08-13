Şişli'de Kadın Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Kadın Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı

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Şişli'de Nilda Müge Şahin'i öldüren şüpheli Nazir I. tutuklandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Ağustos'ta Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli, kolluk güçleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahla vurulan Nilda Müge Şahin hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Nazir I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda zanlı, 12 Ağustos'ta kolluk güçleri tarafından yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Kadın Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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