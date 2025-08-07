Şişli\'de Kazada Sinirlenen Sürücüye Tepki

İstanbul'un Şişli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücülerden biri sinirlenerek diğer aracın yanına gidip camına vurarak saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen araca hafif şekilde çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, kazaya karışan diğer aracın yanına yaklaşarak cama yumruk attı. Kızgın sürücünün tavırları çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracın camına defalarca vurduğu ve çevredekilerin şaşkınlıkla olayı izlediği görüldü. - İSTANBUL