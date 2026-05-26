Şişli'de Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Ölü

26.05.2026 15:53
İstanbul Şişli'de kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Doğuş Cebeci ağır yaralandı, kurtarılamadı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kurşun yağmuruna tutulması sonucu ağır yaralanan Doğuş Cebeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. Emircan K.'nin arkadaşı Emre Ş. ile Doğuş Cebeci arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Ş. sağ bacağından vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Doğuş Cebeci ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 10 kurşunla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğuş Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cebeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

