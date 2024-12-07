Şişli'de Kurye ve Taksi Sürücüsü Kavga Etti

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Şişli'de motosikletli kurye ile taksi sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Taksideki yolcu kadın kendini yumruklu kavganın ortasında bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletli kurye ile taksi sürücüsü arasındaki kavgayı o esnada bulunan iki köpek ise kavgayı meraklı bakışlarla izledi.

Olay, sabah saatlerinde Şişli Fulya Teşvikiye Hakkı Yeten Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli kurye ve taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletten inen kurye taksi şoförüne araç camından saldırdı. Taksi şoförü araçtan ineceği esnada çevredeki vatandaşlar motosikletli kuryeyi uzaklaştırdı. Taksi şoförü ve motosikletli kurye arasında sözlü tartışma devam ederken, takside yolcu olan bebekli bir kadın, motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi. Kadının bu çıkışına da sinirlenen motosiklet sürücüsü, tekrar önce taksi şoförüne ardından kadına saldırmaya çalıştı. Taksi şoförünün de yumruklarla karşılık verdiği kavgada yolcu kadın arada kaldı. Çevredeki vatandaşlar tekrar olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Motosikletli kurye ve taksi şoförü arasında çıkan kavga anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay esnasında orada bulunan iki köpeğin de meraklı bakışlarla kavgayı izledikleri görüldü. - İSTANBUL