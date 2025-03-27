Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi - Son Dakika
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Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi

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İstanbul'da Maçka Parkı'na yürümek üzere Şişli'deki bir AVM'nin önünde toplanan üniversite öğrencilerine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaşanan arbede sonucu birçok öğrenci gözaltına alındı.

27.03.2025 20:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürüyor.

Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi

CEVAHİR AVM ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul'daki çeşitli üniversitelerden öğrenciler, Maçka Parkı'na yürümek üzere Şişli'deki Cevahir AVM'nin önünde toplanma çağrısı yaptı. Çağrının ardından polis; AVM, çevre metro durakları ve meydanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÖĞRENCİLERE "YÜZLERİNİ AÇMA" UYARISI

Polis, AVM önündeki metro durağından çıkmaya çalışan yüzü kapalı öğrencilere "yüzlerini açması" ve dağılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine harekete geçen polis, öğrencilere müdahalede bulundu. Çıkan arbede sonucu birçok kişi gözaltına alındı.

Şişli\'de öğrencilere polis müdahalesi

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sezgin İlkay:
    Yüzünüzü niye kapatıyorsunuz nasıl eylemcisiniz siz nasıl öğrencisiniz açın suratınıza herkes görsün madem 0 0 Yanıtla
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