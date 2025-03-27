İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürüyor.
İstanbul'daki çeşitli üniversitelerden öğrenciler, Maçka Parkı'na yürümek üzere Şişli'deki Cevahir AVM'nin önünde toplanma çağrısı yaptı. Çağrının ardından polis; AVM, çevre metro durakları ve meydanda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Polis, AVM önündeki metro durağından çıkmaya çalışan yüzü kapalı öğrencilere "yüzlerini açması" ve dağılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.
Uyarıların dikkate alınmaması üzerine harekete geçen polis, öğrencilere müdahalede bulundu. Çıkan arbede sonucu birçok kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de öğrencilere polis müdahalesi - Son Dakika
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