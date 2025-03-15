Şişli\'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde daireye tadilat amacıyla gelen Taşdan K. malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracının yanına gitti. Bu sırada yeğeni olduğu iddia edilen Caner K., Taşdan K.'ya ateş ederek kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Taşdan K., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdan K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Caner K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.