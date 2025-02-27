İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olay gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
30 yaşındaki İzzet Alver, 45 yaşındaki sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
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