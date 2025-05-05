Şişli'deki Cinayet: Katil Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'deki Cinayet: Katil Zanlıları Yakalandı

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Bahar Aksu'yu öldüren eski eşi ve yanındaki kişiler, Silivri'de polis tarafından yakalandı.

05.05.2025 13:13
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Şişli'deki kadın cinayetinin katil zanlıları böyle yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındakilerin Silivri'de gözaltına alınma anları ortaya çıktı. Olayda kullandıkları araçla yakalanan failler, Aksu'yu sokak ortasında kaçırmak istemiş, direnç gösteren kadını silahla vurarak öldürmüştü.

Edinilen bilgiye göre olay Şişli'de yaşanmıştı. 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.

Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'deki Cinayet: Katil Zanlıları Yakalandı - Son Dakika

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