Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı - Son Dakika
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Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Şişli\'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen'in kent lokantalarını kapattığı iddiası infial yarattı. İlçedeki lokantaların kapalı olduğuna dair fotoğraflar servis edilirken konuya ilişkin belediyeden yapılan yalanlama açıklamasında 19 Mart'tan malzeme tedarik edilemediği için lokantaların kapalı tutulduğu ve en kısa sürede açılacağı ifade edildi.

25.03.2025 15:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddiası büyük tartışma yarattı.

TARTIŞMALARA NOKTAYI ŞİŞLİ BELEDİYESİ KOYDU

İlçedeki kent lokantalarının kapalı olduğunu görüntüleyen çok sayıda vatandaş, bunu kayyum yönetimin ilk icraatı olarak yorumlarken tartışmalara noktayı Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklama koydu.

Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

19 MART DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada 19 Mart'tan beri malzeme tedarik edilemediği için lokantaların kapalı tutulduğu ve gerekli talimatların verilerek dükkanların en kısa sürede açılacağına vurgu yapıldı.

"İLÇEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARTIRILACAK"

Şişli Belediyesi'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "'Şişli'deki 3 Kent Lokantası kapatıldı' şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir.

Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi, 3-sayfa, Gündem, Kayyum, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • caps lock:
    Ramazanda açık mı olur diyen dincileri bekliyoruz yorumlara hadi. Yobazlar. 79 162 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Malzeme temin edememiş ler bir ata sözü var AT YALANI SEVSİNLER İNANANİ 119 37 Yanıtla
  • aragorn:
    PARA TRAFİĞİ KESİLDİ TABİKİ ET PAHALI AĞAAAA 80 51 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    demek ki neymiş demokrasi karın doyururmuş 93 13 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ehapenin bir yalani daha ellerinde patladı 53 28 Yanıtla
  • astragan:
    şişlili belediyeciler işi yokuşa sürmesinler; örgüt olmakla suçlanıyorlar ne de olsa ;) 51 17 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Madem kapatılma yok, yanlış anlamaya mahal vermemek için gerekçeli ilan yapıştırın cama halk bilgilensin veya halkı aydınlatacak birini koyun lokantanın kapısına 45 3 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ne olacak para kaynağı kesildi kent lokantaları zamda yapamaz o yüzden dümenden bahaneler ile kapatılacak chp nin açacağı lokanta bu kadar olur 24 23 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bizim bedavaya yaptığımızı parayla yapıyorlar deyip hizmeti aşağılayanları görmek istiyoruz sahada. 21 15 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Tahminen 2 gün içinde açılır. O zaman ne diyecekler merak ediyorum... 17 16 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı - Son Dakika
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