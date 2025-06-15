Trabzon'da doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetmişti. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tv100 yayınında kaybolan ekibin son durumuna ilişkin bilgi verdi.
75 kişinin bulunduğunu aktaran Vali Yıldırım, "Doğa yürüyüşü yapan 75 kişi yürüyüşten dönerken akşam üzeri sis çökünce yollarını kaybediyorlar. Telefon ile ulaştık fakat konum atamadılar. Ekiplerimiz anında yola çıktı ve arkadaşlarımıza 2 buçuk saat içerisinde ulaştılar.
Yürüyüş yaptıkları için donanımları da vardı. O yüzden yürüyüşe uygun olduğu için sağlık sorunları yok. Ekiplerimiz onları aldı, şu anda dönüyorlar.
Telefon bağlantısını kesmeden kara üzerinden ulaştık" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu - Son Dakika
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