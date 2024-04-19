Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Malatya karayolu Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. 06 CBF 380 plakalı mitsubishi marka pikap araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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