Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas Kangal\'da trafik kazası: 1\'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, mitsubishi marka pikap aracın takla atması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

19.04.2024 21:03
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Malatya karayolu Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. 06 CBF 380 plakalı mitsubishi marka pikap araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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