Sivas'ta 14 yaşındaki çocuk beton zemine düştü, ağır yaralandı

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Sivas'ta 5'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kılavuz Mahallesi 31. Sokak'ta 8 katlı bir binanın 5'inci katında meydana geldi. 14 yaşındaki H.K., evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. H.K., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS