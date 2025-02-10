Sivas\'ta 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Sivas'ta tır dorsesinde yakalanan 29 kaçak göçmen geri gönderme merkezine sevk edilirken, sürücü tutuklandı.

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 29 göçmen tespit edildi. Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yakalanan göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmenleri menfaat karşılığı taşımaktan gözaltına alınan tır sürücüsü ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi. - SİVAS