Sivas'ta 3 FETÖ Üyesi Yakalandı

Sivas'ta polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 FETÖ üyesi yakalandı.
Sivas'ta silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.; Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi. Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS
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