Sivas'ta 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 35 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta jandarma ekipleri, bir haftada 35 şüpheli yakaladı; birçok suç unsuru ele geçirildi.

02.12.2024 12:26
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Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir hafta içerisinde 35 şüpheliyi yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş, kaçakçılık, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı ve trafik konularında kent genelinde çalışma yapan ekipler kanunsuzluğa geçit vermiyor. 25 Kasım ve 01 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 67 olaya karışan 35 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 19 bin 145 şahıs ve 5 bin 621 araç sorgulandı. Yapılan UYAP sorgusunda 15 şahıs, ASAL sorgusunda 13 şahıs olmak üzere toplamda 28 şahıs yakalandı. Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde; 7 olayda 7 şahsa işlem yapılırken ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli şahıslar serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda; 59 gram kubar esrar, 45 gram skunk, 180 paket kaçak sigara ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. 150 yabancı uyruklu şahısa ise GBT sorgusu yapıldı. Trafik yönünden il genelinde 1 bin 512 şahıs ve 1 bin 436 araç sorgulanırken 18 araca toplam 28 bin 689 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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