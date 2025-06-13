Sivas'ta deprem anı kamerada
SİVAS - Sivas'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı ise kameralara yansıdı.
AFAD verilerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedilmedi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?