Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklükte deprem meydana geldi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Eskihamal köyünde saat 14.17'de 4 büyüklükte deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4 büyüklükteki depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre deprem her hangi bir hasara yol açmadı. - SİVAS