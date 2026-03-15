Sivas\'ta Aile İçi Silahlı Kavga

Sivas'ta aile içerisinde yaşanan silahlı kavgada baba ve büyük oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi olarak 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. - SİVAS