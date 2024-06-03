Sivas'ta Atın Kızılırmak'a Girmesi Sonucu Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Atın Kızılırmak'a Girmesi Sonucu Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Sivas\'ta Atın Kızılırmak\'a Girmesi Sonucu Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Sivas'ta bindiği atın Kızılırmak'a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan bir adam, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurtarılan adamın sağlık durumu iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu belirtildi.

03.06.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bindiği atın Kızılırmak'a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kayseri Caddesi bölümünden geçen Kızılırmak'ta meydana geldi. Havaş Ceddu isimli yabancı uyruklu bir şahıs ata binerek dolaştığı sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak'a girdi. Irmak'ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya düştü.

Yaklaşık bir buçuk saat sonra fark edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irmak'ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kızılırmak, Kayseri, İtfaiye, Sudan, Sivas, AFAD, Hayvanlar, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Atın Kızılırmak'a Girmesi Sonucu Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Atın Kızılırmak'a Girmesi Sonucu Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement